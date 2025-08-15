Sociologu Brajshori: Dhuna mes të miturve ndodh çdo ditë, por nuk raportohen – kjo si pasojë e dështimit të familjes, shkollës dhe shoqërisë
Pas ngjarjes tronditëse në Gjilan, ku një vajzë 13-vjeçare u dhunua fizikisht nga bashkëmoshataret e saj dhe videoja e ngjarjes u shpërnda në rrjete sociale, sociologu Jeton Brajshori ka theksuar se dhuna mes të miturve është një pasqyrë e problemeve të thella sociale dhe kulturore.
Në një deklaratë për Telegrafin, Brajshori tha se rasti në Gjilan është vetëm një nga shumë raste që ndodhin çdo ditë, por që për fat të keq nuk raportohen.
Ai shtoi se në nivel global, vetëm 15 përqind e rasteve të tilla lajmërohen në organet përkatëse.
“Dhuna mes të miturve është rezultat i ndërveprimit midis strukturave sociale (familja, shkolla, komuniteti), normave kulturore si dhe rrjeteve sociale të cilat po dalin të jenë një ndër shkaktarët kryesor të problemeve mes të miturve. Rasti në Gjilan është një ndër shumë raste të cilat ndodhin çdo ditë, por që nuk lajmërohen. Edhe në nivel global vetëm 15% e rasteve lajmërohen në organet kompetente”.
Brajshori tha se ky rast ka pas për qëllim degradimin e personalitetit të vajzës, duke e publikuar në rrjete sociale ku të gjithë akterët pjesëmarrës janë po aq fajtor sa edhe dhunuesja.
“Shkaqet kryesore të rritjes së dhunës fizike mes të miturve fillojnë nga familja”, tha ai.
Brajshori u shpreh se në Kosovë fatkeqësisht ka shumë familje jo funksionale, ku mungon kujdesi prindëror, mos komunikimi, neglizhenca, dhuna në familje.
“Faktorët shkollor, si mungesa e edukimit emocional, mirëkuptimi për nxënësin me probleme, të mësuarit e empatisë, pra duhet të ketë ekstra trajnime për menaxhimin e emocioneve. Problemet me presion të grupit. Të rinjtë shpesh e shohin dhunën si mënyrë për të fituar status ose respekt tek të tjerët”, tha ai.
Ndërkaq, sa i përket lojërave online, Brajshori tha se janë indikator i madh për rritjen e dhunës.
“Por, në rastin e Gjilanit më shumë janë të pranishëm faktorët që i cekëm më lartë, duke treguar superioritet ndaj më të dobëtit për të përfituar famë dhe status të të ‘fortit’ në shoqëri”.
Tutje sociologu tha se institucionet duhet t’i qasen me seriozitetin më të madh problemeve të tilla, duke filluar nga kampanja sensibilizuese për bullizim dhe bullizim online.
“Të gjitha shkollat të kenë psikolog dhe sociolog ku së bashku me grupet e ndërmjetësimit dhe qendrat për punë sociale t’i parandalojnë këto dukuri negative. Por, barra kryesore mbetet tek familja e cila duhet të kenë kujdes se çfarë shikojnë fëmijët e tyre, a ka përmbajtje të dhunshme, për minorët të kenë programe të instaluara në telefonat e tyre për të kontrolluar se a klikohen sajte të ndryshme, a ka përmbajtje të papërshtatshme, a ka komunikim me persona të panjohur që mund t’i shtyjnë drejt problemeve dhe më e rëndësishmja të ketë komunikim të mirëfilltë e të mos neglizhohen qoftë edhe ankesat më të vogla”, vlerësoi sociologu Brajshori.