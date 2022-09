Skoci – Ukrainë, formacionet zyrtare Kombëtarja e Skocisë sonte takohet me Ukrainën. Skocia dhe Ukraina takohen me fillim nga ora 20:45 në “Hampden Park” në Glasgow. Kjo ndeshje zhvillohet në kuadër të Ligës së Kombeve. Ukraina ndodhet në vendin e parë me 7 pikë, kurse Skocia në vendin e dytë me 6 pikë. Pak para ndeshjes janë publikuar edhe formacionet…