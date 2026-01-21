Skandaloze: Spalleti e godet me shuplak futbollistin e Juventusit
Një ngjarje e rallë ka ndodhur në ndeshjen e Champions League, mes Juventusit dhe Benfikës.
Trajneri i bardhezinjëve, Luciano Spalleti, ka goditur me shuplak futbollistin belg, Lois Openda, i cili është nën urdhrat e tij.
Videoja e cila shpërfaq ” dhunë” është bërë virale në rrjetet sociale, por duket se Openda e morri me humor.
Në video dëgjohet Spalletti duke i thënë sulmuesit belg “You need to wake up!”, apo në shqip, ”Duhet të zgjohesh”.
Për fat të mirë Juventusi e fitoi ndeshjen ndaj Benfikës me rezultat 2-0, pasi sjellja e teknikut italian mund të ishte edhe më e ashpër.