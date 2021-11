Skandal me fondet e UEFA-s, bllokohen llogaritë e FSHF për transferta të jashtëligjshme, përfshihet edhe Tirana

Dje në zyrat e FSHF-së janë paraqitur dy persona, që pas interesimit të gazetës, rezultuan se ishin përfaqësues të një zyre përmbarimore. Më pas mësuam se javën e shkuar, FSHF-së i janë bllokuar llogaritë bankare, për shkak të disa transaksioneve të dyshimta të parave, duke bërë shkelje të rënda njëra pas tjetrës.

E gjitha kjo mund të përfundojë edhe në prokurori, por mbetet për t’u parë se çfarë do të bëjnë organet ligjzbatuese gjatë ditëve në vijim.

Shkak për bllokimin e llogarive të FSHF-së është bërë fakti që paratë e së drejtës televizive dhe paratë që UEFA ka akorduar për klubin Tirana nga pjesëmarrja në Kupat e Europës një vit më parë, nuk janë derdhur në llogaritë bankare të 25 herë kampionëve të Shqipërisë, por në llogari të tjera. Në mes është futur përmbarimi dhe më pas skandali ka marrë përmasa të frikshme.

PARATË E UEFA-s

Klubit të Tiranës i takonte të merrte rreth 1 milion euro shpërblim, pasi kaloi dy ture në Champions dhe arriti deri në “play off” të Ligës së Europës dy vite më parë. Shpërblimet për arritje të tilla UEFA i akordon në vitin pasardhës dhe i derdh në llogaritë e federatave përkatëse (në këtë rast FSHF-së), të cilat më pas ua kalojnë klubeve. Ndërkaq, klubit i takonin edhe afro 65 mijë euro nga e drejta televizive.

Po çfarë ka ndodhur? Tirana i ka llogaritë bankare të bllokuara për shkak të një gjyqi të humbur me ish-presidentin e ndjerë të klubit bardheblu, Metush Seferi. Kjo çështje është fituar në të gjitha shkallët e gjyqësorit dhe tani e ka marrë në dorë përmbarimi, duke ia bllokuar llogaritë Tiranës prej disa kohësh.

SKANDALI I FSHF-së

Federata është njoftuar nga zyra përmbarimore se klubi Tirana i ka llogaritë të bllokuara dhe për çdo transfertë që do të bëhet në arkat e bardhebluve, do të duhet të njoftojnë përmbarimin, siç e parashikon edhe ligji. Mirëpo, FSHF-ja ka shpërfillur totalisht ligjet e shtetit, duke i kaluar Tiranës paratë e UEFA-s në rrugë të tjera. “Panorama Sport” mëson ekskluzivisht se pas disa njoftimeve me shkresë në adresë të FSHF-së nga zyra e përmbarimit, “se ku janë paratë që ka akorduar UEFA dhe ato të së drejtës televizive për Tiranën dhe si i kanë kaluar ato klubit bardheblu ndërkohë që llogaritë i ka të bllokuara”, atëherë kanë paralajmëruar se do t’i bllokojnë llogaritë edhe FSHF-së. Pasi i kanë lënë kohë mjaftueshëm dhe janë kryer të gjitha procedurat, ka ardhur edhe vendimi për t’i bllokuar llogaritë FSHF-së. Skandaloze! Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të sfidojë shtetin dhe të kryejë transaksione parash me kundërvajtje të tilla, duke krijuar një precedent të rrezikshëm dhe duke “bekuar” paligjshmërinë mbi transparencën financiare në futbollin që ajo organizon.

PO SFIDON EDHE UEFA-n

Zyrtarët e FSHF-së mund ta trajtojnë si pronën e tyre federatën dhe mund të shkelin ligjin me paratë që marrin nga sponsorë të ndryshëm apo nga kompleksi i Kombëtares që kanë lëshuar me qira në Kamzë për akademinë e Alban Bushit. Ndoshta mendojnë se janë të paprekshëm nga ligjet shqiptare. Por, kur bëhet fjalë që paratë e UEFA-s të transferohen në mënyrë të kundërligjshme, atëherë FSHF duhet t’i bëjë mirë hesapet, sepse është nën monitorimin e vazhdueshëm të këtyre institucioneve, por edhe të medias ndërkombëtare. Kështu injoroi federata edhe trukimet e njëpasnjëshme që ndodhnin vite më parë në Shqipëri nën hundën e saj.

Duka dhe zyrtarë të lartë ia hodhën pa lagur dhe pa asnjë hetim për gjendjen ku u zhyt futbolli ynë, por sot që flasim kemi klubin më të dënuar në planet për trukime: Skënderbeun. Edhe atëherë FSHF e sfidoi hapur ligjin dhe për hir të së vërtetës nuk pati asnjë reagim nga instancat shtetërore, por reagoi pikërisht UEFA që dënoi me 10 vite dhe 1 milion euro gjobë një prej klubeve më të suksesshme të epokës “Duka”. Ky i fundit, që ndërkaq është edhe anëtar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, del dhe ankohet se qeveria nuk e ndihmon, por duhet që më parë të japë llogari se si institucioni që drejton shkel ligjin dhe bëhet burim për evazion fiskal. Sepse, t’i transferosh një klubi paratë e UEFA-s nëpërmjet llogarive të dyshimta dhe jo në llogaritë zyrtare, është shkelje e hapur e ligjit.