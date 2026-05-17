“S’ka zyrtarë të paprekshëm”, Haxhiu duket se harron deklaratën e famshme të Kurtit ndaj Prokurorisë
Albulena Haxhiu duket se ka harruar deklaratat e dikurshme të kryetarit të saj partiak, Albin Kurti, teksa së fundmi deklaroi se “në Kosovë tashmë kemi dëshmuar që nuk mund të ketë zyrtarë të paprekshëm”.
Haxhiu, e cila aktualisht ushtron detyrën e presidentes, më 15 maj në një emision foli për sundimin e ligjit dhe përgjegjësinë institucionale, duke lënë të kuptohet se askush nuk duhet të jetë mbi drejtësinë.
Por kjo deklaratë bie në kontrast me qëndrimet e mëhershme të kryeministrit në detyrë dhe njëherësh kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, i cili në shkurt të vitit 2025 kishte sfiduar publikisht Prokurorinë.
“Jo, unë nuk i frigohem Prokurorisë hiq. Unë i kom ftu me ardh, po ata po tuten me ardh. D.m.th unë ju thashë unë guxoj mos me ardh, tash ta shohim a guxoni ju me ardh”, deklaronte Kurti atëkohë.
Deklarata e Kurtit ishte komentuar gjerësisht në opinion si një sfidim i drejtpërdrejtë ndaj institucioneve të drejtësisë dhe kishte nxitur reagime nga opozita e shoqëria civile, të cilat kishin kërkuar respektim të proceseve ligjore dhe pavarësisë së institucioneve.
Tash, kur Haxhiu flet për zyrtarë “të paprekshëm”, kritikët po e rikujtojnë pikërisht retorikën e liderit të saj politik, duke vënë në pikëpyetje konsistencën e qëndrimeve të pushtetit karshi drejtësisë dhe institucioneve të pavarura. /Lajmi.net/