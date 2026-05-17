Shkurte Fejza mesazh studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut: Qëndroni të bashkuar për Gjuhën Shqipe
Këngëtarja Shkurte Fejza ka reaguar me një mesazh mbështetjeje për studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se gjuha shqipe është identitet dhe e drejtë themelore.
Në reagim thuhet se zëri i studentëve për gjuhën shqipe është një zë për dinjitetin, identitetin kombëtar dhe të drejtat njerëzore. Gjithashtu theksohet se gjuha amtare nuk është privilegj, por një e drejtë themelore që duhet të trajtohet me barazi. Mesazhi u bën thirrje të rinjve shqiptarë të qëndrojnë të bashkuar, të qetë dhe dinjitozë në protestat dhe kërkesat e tyre, duke nënvizuar rolin historik të rinisë në ndryshimet shoqërore dhe politike.
‘Të dashur studente shqiptarë ne Maqedonine e Veriut
Zëri juaj për gjuhën shqipe është zë për dinjitet,identitet dhe të drejta njerezore.
Gjuha ametare nuk është privilegj, është e drejtë themelore.
Ju mbështesē me zemër në kërkesën tuaj, që gjuha shqipe të trajtohet me barazi.
Rinia gjithmonë ka qenë forca që ka lëviz historinë përpara,prandaj qëndroni të bashkuar,të qetë ,dinjitoz në protestën tuaj. Ai që punon për vendin e vet është i bekuar nga Zoti’, shkruan Fejza.