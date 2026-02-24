Silvinjo dhe stafi teknik ndjekin nga afër lojtarët kuqezi në përgatitjet për ndeshjen e “play-off”-it ndaj Polonisë

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Silvinjo, së bashku me stafin e tij teknik, kanë intensifikuar punën në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e fazës “play-off” të Botërorit 2026 ndaj Polonisë. Gjatë javëve të fundit, stafi teknik kuqezi ka ndjekur nga afër disa ndeshje të kampionatit “Abissnet Superiore”, për të vëzhguar lojtarët shqiptarë që aktivizohen në elitën…

Sport

24/02/2026 13:55

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Silvinjo, së bashku me stafin e tij teknik, kanë intensifikuar punën në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e fazës “play-off” të Botërorit 2026 ndaj Polonisë.

Gjatë javëve të fundit, stafi teknik kuqezi ka ndjekur nga afër disa ndeshje të kampionatit “Abissnet Superiore”, për të vëzhguar lojtarët shqiptarë që aktivizohen në elitën e futbollit vendas. Mes takimeve të ndjekura kanë qenë Dinamo City-Vllaznia dhe Egnatia-Dinamo City.

Paralelisht me ndjekjen e kampionatit vendës, Silvinjo dhe stafi teknik kanë qenë të pranishëm edhe në disa takime në arenën europiane. Në Portugali, ata ndoqën sfidën e Europa League, Porto- Rangers, për të vlerësuar nga afër paraqitjen e mesfushorit kuqezi Nedim Bajrami.

Ndërkohë, në Itali, stafi teknik ishte i pranishëm në ndeshjen Lazio-Atalanta, ku aktivizohen dy nga titullarët e Kombëtares, Berat Gjimshiti dhe Elseid Hysaj.

Gjatë qëndrimit në Itali, trajneri zhvilloi edhe një takim me kapitenin Berat Gjimshiti, ndërsa në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit priti për një vizitë Elseid Hysaj, në kuadër të komunikimit me kapitenët e ekipit përpara ndeshjes së “play-off”-it.

Në javët në vijim, stafi teknik ka programuar të ndjekë nga afër edhe disa lojtarë të tjerë kuqezi në ndeshjet e tyre me klubet respektive, në mënyrë që të vlerësohet në detaje gjendja fizike dhe forma e secilit përpara sfidës së rëndësishme të “play-off”-it.

Përgatitjet vijojnë me intensitet të lartë, ndërsa fokusi mbetet maksimal për arritjen e objektivit në përballjen ndaj Polonisë.

Artikuj të ngjashëm

February 24, 2026

Juventusi synon t’ia rrëmbejë Interit objektivin e madh

February 24, 2026

Brahim Diaz po largohet nga Reali, e ardhmja e tij në Angli

February 24, 2026

Gol dhe super paraqitje, Hadergjonaj në formacionin e javës në Turqi

Lajme të fundit

Fotografia që ndryshoi Evropën përgjithmonë, momenti kur Rusia...

Ekstradohen dy të dyshuar: Njëri nga Gjermania, tjetri...

IKShPK jep disa këshilla shëndetësore gjatë muajit të Ramazanit

Ministri Muja në Paris: Kosova synon bashkëpunim me Francën në bujqësi