Si ti ktheheni rutinës së rregullt të gjumit para se të filloni punën

Të qëndroni në shtëpi do të thotë që ju nuk keni nevojë të zgjoheni herët për të përgatitur për punë, dhe rutina e gjumit dhe ditës tuaj ka ndryshuar plotësisht, transmeton lajmi.net.

Nëse akoma nuk jeni kthyer në zyre për të filluar punën në mënyrë të rregullt, duhet të filloni gradualisht të ndryshoni rutinën tuaj duke filluar nga gjumi.

Provoni të flini më herët se zakonisht duke u munduar të zgjoheni në kohë. Që të flini më herët ju duhet të ndieni më shumë lodhje, filloni të bëni ushtrime pasi që keni më shumë kohë.

Nëse ushtroni dhe bëni gjëra të tjera në shtëpi trupi do të ketë nevojë për pushim dhe dita juaj është më e ngarkuar.

Duke filluar ngadalë çdo ditë do të mësoheni më rutinën e re e cila do rregullojë problemin me gjumin kur të filloni punën në zyre.