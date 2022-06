Shumë pika të papërfunduara, ​nesër mblidhen Kryesia dhe Kuvendi i Kosovës

Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të mblidhet të hënën nga ora 10:00, ku pritet të caktohet data e seancës së re plenare. Po nesër do të ketë edhe vazhdim i seancës plenare duke filluar nga ora 11:00, ku në rend dite do të jetë votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësi të pagës minimale.