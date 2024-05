“Shumaheri” i Kosovës: Voziti 238 km/h në zonën 100 km/h, i vendoset gjobë 500 euro Policia e Kosovës ka gjobitur një shofer pasi kishte vozitur me shpejtësi 238 km/h në zonën 100 km/h. Shoferi është ndaluar dhe gjobitur me 500 euro€, 5 pikë negative dhe 6 muaj i është ndaluar drejtimi i mjetit me veprim motorik, thuhet në njoftim. “Njësia për Kontroll të Autostradave në zonën ku kufizimi i shpejtësisë…