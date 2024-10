Miller: Pretendimet serbe për juridiksion ligjor në Kosovë shkelin detyrimet e dialogut

Në një postim në rrjetin social X, ai ka thënë se mbështet qëndrimin e Bashkimit Evropian që e kundërshtoi miratimin e projektligjit nga ana e Serbisë për juridiksion gjyqësor në Kosovë.

“Ne pajtohemi me BE-në që projektligji i Serbisë që pretendon juridiksion ligjor në Kosovë shkel detyrimet e dialogut. Kosova dhe Serbia duhet të zbatojnë marrëveshjen e vitit 2023, duke përfshirë Asociacionin dhe zgjidhjet për të gjithë qytetarët, përfshirë serbët në Kosovë”, thuhet në reagimin e Millerit në rrjetin social X.

We agree with the EU that Serbia’s draft legislation claiming legal jurisdiction in Kosovo violates Dialogue obligations. Kosovo and Serbia each should implement the 2023 agreement including ASM, and the Dialogue’s solutions for all citizens, including Serbs in Kosovo.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) October 31, 2024