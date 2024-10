Abdixhiku: Qeveria Kurti ka betejë me të kaluarën, unë me të ardhmen – ky është dallimi kryesor Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka thënë se përderisa Qeveria Kurti është e fokusuar në të kaluarën dhe ka betejë me të, për vete thotë se ka betejë me të ardhmen, e vetëm për të do të flet. “Qeveria në këto katër vjet nuk ka qenë në gjendje të bëjë një projekt të vetëm. Këta…