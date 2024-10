Pa normalizim me Kosovën, s’ka BE për Serbinë Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën dhe harmonizimi me politikën e jashtme të BE-së mbeten sfidat kryesore për Serbinë në rrugën evropiane, deklaroi Emanuele Giaufret, shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi, gjatë prezantimit të Raportit të Progresit të Komisionit Evropian. Ai shtoi se përparimi do të varet nga suksesi në normalizimin e marrëdhënieve Serbi-Kosovë. “Edhe…