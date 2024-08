Shtëpinë e tyre e kthyen në lokalin me enterierin më të veçantë në Prishtinë, djali i pronares flet për idenë

Një familje nga Prishtina kanë sjellë një lokal jo shumë të zakonshëm në Prishtinë por shumë të veçantë në kryeqytet.

Shtëpinë e tyre të banimit e kanë kthyer në një kafiteri.

“L’espresso” quhet lokali i cili ndaloi një familje për të mos shkuar në Amerikë.

“Ne kemi pas me shku në Amerikë por nana ka pas qef gjithmonë me pas një lokal të vetin. Jemi ndal këtu me e hap këtë biznes. Nana bashkë me tezën e kanë bë enterierin edhe e kanë sjell një frymë të Amerikës”, ka thënë Arti, djali i pronares së lokalit.

Ai për lajmi.net ka treguar se në lokal kanë klientë të moshave të ndryshme, nga më të rinjtë e deri te më të moshuarit.

