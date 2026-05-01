Djali ndan foto me Fadil Fazliun: Historia i ka faqet më të ndritshme për ata personalitete që nuk u përkulën kurrë
Fahri Fazliu është lejuar ta takoj babain e tij, Fadil Fazliu, pas një ndalese prej 1 viti e 4 muajsh nga Gjykata Speciale. Fadil Fazliu ishte i akuzuar në gjyqin e dytë të ish-presidentit, Hashim Thaçi për administrim të drejtësisë, transmeton lajmi.net. Djali i tij ka shkrua se Historia i ka faqet më të ndritshme…
Fahri Fazliu është lejuar ta takoj babain e tij, Fadil Fazliu, pas një ndalese prej 1 viti e 4 muajsh nga Gjykata Speciale.
Fadil Fazliu ishte i akuzuar në gjyqin e dytë të ish-presidentit, Hashim Thaçi për administrim të drejtësisë, transmeton lajmi.net.
Djali i tij ka shkrua se Historia i ka faqet më të ndritshme për ata personalitete që nuk u përkulën kurrë.
“Me bablokun, Fadil Fazliu. Historia i ka faqet më të ndritshme për ata personalitete që nuk u përkulën kurrë. Bashkë, sot e gjithmonë”, shkruan ai.