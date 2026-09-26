Shqiptarët protestojnë në Dusseldorf kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së
Sonte në Dusseldorf të Gjermanisë, shumë shqiptarë kanë dalë për të protestuar në shenjë pakënaqësie ndaj aktgjykimit të Gjykatës Speciale për ish-krerër e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Këto protesta në diasporë nga bashkatdhetarët kanë për qëllim kundërshtimin e vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, raporton…
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Sonte në Dusseldorf të Gjermanisë, shumë shqiptarë kanë dalë për të protestuar në shenjë pakënaqësie ndaj aktgjykimit të Gjykatës Speciale për ish-krerër e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Këto protesta në diasporë nga bashkatdhetarët kanë për qëllim kundërshtimin e vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, raporton lajmi.net
Shqiptarët në Gjermani dhe Kosovë po kërkojnë drejtësi dhe janë kundër dwnimit me 81 vjet burgim për Thaçin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin.
Ndryshe, sonte edhe në Prishtinë, prej orës 21:00, qytetarët pritet të mblidhen sërish në sheshin “Skënderbeu”, për natën e 11-të radhazi, me moton “Jo në emrin tim”, në shenjë kundërshtimi ndaj aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë.
Më 16 shator, Gjykata Speciale i dënooi në shkallën e parë Hashim Thaçin me 25 vjet burgim, Jakup Krasniqin me 25 vjet burgim, Kadri Veselin me 18 vjet burgim dhe Rexhep Selimin me 13 vjet burgim./Lajmi.net/