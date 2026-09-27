Shqiptarët mblidhen në Oslo në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, dëgjohen edhe këngë patriotike
Në Oslo, shqiptarët janë mbledhur nga ora 13:00 në Eidsvolls Plass, për të kundërshtuar vendimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Pamjet e protestës janë publikuar në platformën “Liria ka Emër”. Në video pos numrit të madh të qytetarëve pjesëmarrës, dëgjohej edhe kënga patriotike “Për Kosovën jap dy jetë, vdekjen time e vras vet”.
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Në Oslo, shqiptarët janë mbledhur nga ora 13:00 në Eidsvolls Plass, për të kundërshtuar vendimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Pamjet e protestës janë publikuar në platformën “Liria ka Emër”.
Në video pos numrit të madh të qytetarëve pjesëmarrës, dëgjohej edhe kënga patriotike “Për Kosovën jap dy jetë, vdekjen time e vras vet”.