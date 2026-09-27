Shqiptarët mblidhen në Oslo në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, dëgjohen edhe këngë patriotike

Në Oslo, shqiptarët janë mbledhur nga ora 13:00 në Eidsvolls Plass, për të kundërshtuar vendimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Pamjet e protestës janë publikuar në platformën “Liria ka Emër”. Në video pos numrit të madh të qytetarëve pjesëmarrës, dëgjohej edhe kënga patriotike “Për Kosovën jap dy jetë, vdekjen time e vras vet”.

Lajme

27/09/2026 14:21

Në Oslo, shqiptarët janë mbledhur nga ora 13:00 në Eidsvolls Plass, për të kundërshtuar vendimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Pamjet e protestës janë publikuar në platformën “Liria ka Emër”.

Në video pos numrit të madh të qytetarëve pjesëmarrës, dëgjohej edhe kënga patriotike “Për Kosovën jap dy jetë, vdekjen time e vras vet”.

Artikuj të ngjashëm

September 27, 2026

“UÇK, UÇK, UÇK” – mërgata shqiptare proteston në Nuremberg të Gjermanisë...

September 27, 2026

Nëntë të arrestuarit në Zubin Potok ndalohen për 48 orë, u...

September 27, 2026

Ymeri: Draft-deklaratat për Hagën pritet të votohen nesër, protestuesit ende nuk...

September 27, 2026

OVL-UÇK falënderon shqiptarët dhe mërgatën për protestat në mbështetje të çlirimtarëve...

September 27, 2026

Trump refuzon propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Irani thotë...

September 26, 2026

Erdogan: Kriminelët e luftës e kanë vendin në gjykatë, jo në OKB

Lajme të fundit

“UÇK, UÇK, UÇK” – mërgata shqiptare proteston në...

Nëntë të arrestuarit në Zubin Potok ndalohen për...

Ymeri: Draft-deklaratat për Hagën pritet të votohen nesër,...

OVL-UÇK falënderon shqiptarët dhe mërgatën për protestat në...