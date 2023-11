Shqiptarët e “bllokojnë” Bostonin me këngë e valle për Ditën e Flamurit Dita e Flamurit Kombëtar bën bashkë shqiptarët në mbarë botën. Në Boston shqiptarët janë bërë bashkë për të kujtuar Ditën e Flamurit. Me flamurin kuq e zi, plisin në kokë, kanë mbajtur këngë e valle shqiptare. Kujtojmë se Në 28 Nëntor bulevardi “Dëshmorët e Kombit” do të vishet kuq e zi si asnjëherë më parë.…