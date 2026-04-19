Media shtetërore: Teherani nuk ka plane për momentin për të marrë pjesë në raundin e ardhshëm të bisedimeve
Bota
Zyrtarët iranianë thonë se Teherani “nuk ka plane për të marrë pjesë tani për tani” në raundin e ardhshëm të negociatave me SHBA-në, sipas kanalit televiziv shtetëror të lajmeve të Iranit, ka raportuar BBC.
Kanali citon zyrtarë të kenë thënë se “vazhdimi i të ashtuquajturës bllokadë detare, shkelja e armëpushimit dhe retorika kërcënuese amerikane” kanë ngadalësuar përparimin në bisedime.
Kjo përputhet me atë që kanë raportuar sot mediat e tjera iraniane.
Por deri më tani, asnjë zyrtar iranian i emëruar nuk ka konfirmuar ose mohuar nëse Irani do t’i bashkohet një raundi të ri bisedimesh, edhe pse kanë kaluar orë që kur Trump njoftoi se një delegacion amerikan do të jetë së shpejti në Pakistan.
Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se Irani nuk do të marrë pjesë. Do t’ju sjellim më shumë përditësime për këtë kur t’i kemi.