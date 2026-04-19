Rumen Radev fiton zgjedhjet në Bullgari, thotë se Evropa është viktimë e ambicies së saj për të vepruar si një udhëheqëse morale
“Evropa, në shumë mënyra, është bërë viktimë e ambicies së saj për të vepruar si një udhëheqëse morale në një botë pa rregulla të qarta”, thotë Rumen Radev pasi fitoi zgjedhjet parlamentare.
Zgjedhjet e parakohshme në Bullgari po parashikohen të kenë implikime të rëndësishme politike në të gjithë Evropën. Radev, një ish-pilot luftarak i cili dha dorëheqjen si president në janar, duket se është favoriti i qartë.
Rezultatet janë ende duke u përpunuar dhe ndryshojnë vazhdimisht, por Radev tashmë ka siguruar shumicën me mbi 43% deri në 45%, shumë përpara partisë konservatore GERB, të udhëhequr nga Boyko Borissov, e cila parashikohet të marrë afërsisht 13%, ka raportuar Euronews, transmeton Gazeta Express.
“Bullgaria progresive ka fituar bindshëm. Kjo është një fitore shprese mbi mosbesimin, një fitore e lirisë mbi frikën. Është gjithashtu një fitore e moralit. Njerëzit kanë hedhur poshtë vetëkënaqësinë dhe arrogancën e partive të vjetra dhe nuk janë dorëzuar ndaj gënjeshtrave dhe manipulimeve. Faleminderit për besimin tuaj”, tha Rumen Radev dhe komentoi mbi pozicionin e Bullgarisë në BE:
“Bullgaria do të vazhdojë në rrugën e saj evropiane. Një Bullgari e fortë në një Evropë të fortë kërkon mendim kritik dhe pragmatizëm. Evropa, në shumë mënyra, është bërë viktimë e ambicies së saj për të vepruar si një udhëheqëse morale në një botë pa rregulla të qarta. Ajo që i duhet Evropës tani është mendimi kritik, veprimi pragmatik dhe rezultatet e prekshme – për të rivendosur forcën e saj industriale dhe konkurrueshmërinë. Ky do të jetë kontributi kryesor i Bullgarisë.”