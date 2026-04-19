Ngjarjet e datës 20 prill
Mbahet mbledhja e Qeverisë së Kosovës. (Ndërtesa e Qeverisë, ora 08:00)
Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes shqyrton Projektligjin për Shtetësinë si dhe Projektligjin për Lendet Plasëse. (Kuvendi i Kosovës, N-302, ora 09:00)
Këshillit Gjyqësor të Kosovës mban mbledhjen e radhës. (KGJK, ora 09:00)
Fjalët përfundimtare të mbrojtëse së të akuzuarve për sulmin në Banjskë, Blagoje Spasojeviq, Vladimir Toliq dhe Dushan Maksimoviq. (Gjykata Themelore, Prishtinë, ora 09:30)
Komisioni për Shëndetësi shqyrton Projektligjin për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. (Kuvendi i Kosovës, N-303, ora 10:00)
Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Teknologji shqyrton Projektligjin pёr Provimin e Maturës Shtetërore. (Kuvendi i Kosovës, N-204, ora 10:00)
Komisioni për Buxhet vazhdon shqyrtimin e Raportit vjetor të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2025. (Kuvendi i Kosovës, C-203, ora 11:00)
Mbledhja e Kryesisë së Kuvendit të Kosovës mban mbledhjen e radhës. (Kuvendi i Kosovës, C-301, ora 11:00)
Lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti dhe kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku takohen sërish për çështjen e presidentit. (Kuvendi i Kosovës, ora 11:00)
Komisioni për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Transport shqyrton Projektligjin për financimin e menaxhimit të resurseve ujore si dhe Projektligjin për banim social dhe të përballueshëm. (Kuvendi i Kosovës, N-10, ora 13:00)
Komisioni për Kulturë, Turizëm dhe Sport shqyrton Projektligjin për Lojërat Mesdhetare XXI Prishtina 2030. (Kuvendi i Kosovës, N-204, ora 13:00)
Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion shqyrton raportin me amendamente për Projektligjin për Masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg. (Kuvendi i Kosovës, N-225, ora 14:00)
Hapet ekspozita “Kronologjia e Lirisë” nga autori i fotografive dokumentare Ridvan Slivova. “Ditës së Dëshmorëve të Prishtinës”, dhe ne “27 vjetorin e masakrës se Gollakut te 1999”. (Biblioteka Kombëtare e Kosovës, ora 14:00)