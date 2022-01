Shqipëria nuk ndryshon masat përkundër valës së Omicron

Ekspertët e Komitetit e vlerësuan situatën pandemike në kontroll dhe theksuan se shifrat nuk duhen parë me frikë, por duhet shtuar respektimi i masave.

Kështu, do të vijojë puna e bareve dhe restoranteve deri në orën 23:00.

Po ashtu, deri në këtë orë do të lejohet edhe qarkullimi i njerëzve.

Do të vijojë ndalimi i grumbullimit të më shumë se 50 personave, ndërsa aktivitetet sportive dhe kulturore do të operojnë me kapacitet 30%.Hyrja e të huajve në Shqipëri bëhet vetëm me pasaportë vaksinimi dhe test negativ.