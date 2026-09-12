Shqipe Selimi falënderon pjesëmarrësit në Marshin për Liri: UÇK-ja do mbetet e pastër, ajo është krenaria e kombit shqiptar
Shqipe Mehmeti Selimi, bashkëshortja e Rexhep Selimit, ka falënderuar qytetarët që morën pjesë në “Marshin e Lirisë” në Prishtinë, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Ajo tha se UÇK-ja nuk mund të njolloset nga asnjë gjykatë, ndërsa shprehu shpresën për një vendim lirues më 16 shtator. Postimi: Faleminderit secilit prej…
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Shqipe Mehmeti Selimi, bashkëshortja e Rexhep Selimit, ka falënderuar qytetarët që morën pjesë në “Marshin e Lirisë” në Prishtinë, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Ajo tha se UÇK-ja nuk mund të njolloset nga asnjë gjykatë, ndërsa shprehu shpresën për një vendim lirues më 16 shtator.
Postimi:
Faleminderit secilit prej jush që u bashkuat në Marshin e Lirisë, në mbrojtje të çlirimtarëve tanë.
Faleminderit për praninë dhe mbështetjen tuaj.
UÇK-ja ishte, është dhe do të mbetet e pastër. Ajo është krenaria e mbarë kombit shqiptar dhe nuk mund të njolloset nga asnjë gjykatë.
Tani presim 16 shtatorin dhe vendimin në Dhomat e Specializuara në Hagë, me shpresën dhe besimin se do të jetë vendim lirues, ashtu siç e meritojnë çlirimtarët tanë.
Liri për çlirimtarët!
Rroftë UÇK-ja🇦🇱🇽🇰