Grabovci për Specialen: Nuk jam penduar për veprimet e mia, por rrjedhat e mëvonshme më kanë bërë të dyshoj!
Ish-shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Adem Grabovci, ka folur gjatë marshit në Prishtinë, ku ka shprehur shpresën për lirimin e krerëve të UÇK-së. Duke folur për votimin e Gjykatës Speciale, Grabovci tha për Indeksonline se nuk është penduar për veprimet e tij, por theksoi se zhvillimet e mëvonshme kanë shtuar dyshimet e tij. “Asnjëherë…
Lajme
Ish-shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Adem Grabovci, ka folur gjatë marshit në Prishtinë, ku ka shprehur shpresën për lirimin e krerëve të UÇK-së.
Duke folur për votimin e Gjykatës Speciale, Grabovci tha për Indeksonline se nuk është penduar për veprimet e tij, por theksoi se zhvillimet e mëvonshme kanë shtuar dyshimet e tij.
“Asnjëherë s’jam penduar për veprimet që i kam bërë. Por, nëse i kemi parasysh rrjedhat e mëpastajme, kjo më bën të dyshoj. Sikur ta kisha ditur se do të devijonte nga qëllimi thelbësor, absolutisht kurrë nuk do të ishte votuar”, tha Grabovci për indeksonline.
Ai e cilësoi Specialen si një padrejtësi të madhe në drejtësinë ndërkombëtare dhe shprehu besimin se 16 shtatori do të sjellë, sipas tij, një fitore për Kosovën.
“Besoj fuqishëm se 16 shtatori do të jetë fitore për drejtësinë ndërkombëtare për Kosovën”, u shpreh Grabovci.