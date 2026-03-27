‘Shpërthen’ shitja e biletave në ‘tregun e zi’, tifozët turq synojnë prani masive në stadiumin ‘Fadil Vokrri’
Kosova do të përballet me Turqinë në Prishtinë më 31 mars, në një ndeshje vendimtare që përcakton kombëtaren që do të sigurojë një vend në Kampionatin Botëror të futbollit.
“Dardanët” arritën këtë fazë pas një rikthimi spektakolar ndaj Sllovakisë, duke triumfuar me rezultat 3:4 në Bratisllavë dhe duke siguruar kualifikimin në finalen e “play-off”-it.
Interesimi për këtë përballje është jashtëzakonisht i madh, me të gjitha biletat që janë shitur në ditën e publikimit, brenda një kohe të shkurtër. Megjithatë, gjatë ditës së sotme janë shfaqur një numër i madh shpalljesh në rrjete sociale për shitjen e tyre në tregun e zi.
Çmimet e ofruara nga shitësit janë shumëfish më të larta krahasuar me ato të platformës zyrtare të shitjes, duke nxitur reagime të shumta nga tifozët.
Sipas komenteve në rrjetet sociale, veçanërisht në profile turke, shumë tifozë nga Turqia po përpiqen të sigurojnë bileta përmes tregut të zi, me synimin për një prani sa më të madhe në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Në prag të kësaj ndeshjeje të rëndësishme, pritet që autoritetet kosovare të intensifikojnë masat për të parandaluar shitjen ilegale të biletave dhe për të garantuar mbarëvajtjen e organizimit.
Më poshtë mund të shihni disa nga shpalljet e publikuara gjatë ditës së sotme: