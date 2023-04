‘Shpërthen’ San Siro, Milan në epërsi ndaj Napolit Skuadra e Milanit ka shënuar golin e parë në ndeshjen ndaj Napolit, e vlefshme për çerekfinalen e parë në UEFA Champions League. Golin për 1 me 0 e shënoi mesfushori, Ismael Bennacer në minutën e 40’të, shkruan Lajmi.net Kujtojmë që kjo ndeshje po zhvillohet në stadiumin “San Siro”. AC MILAN TAKE THE LEAD AGAINST NAPOLI!!!!!…