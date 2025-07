Shoqërohet në polici i dyshuari për therjen me thikë në Shkodër Është shoqëruar në polici i dyshuari për therjen me thikë në Shkodër. Bëhet e ditur se i dyshuari është një 28-vjeçar, ndërkaq personi që u ther me thikë është 42-vjeçar dhe aktualisht ndodhet në spitalin rajonal të Shkodrës, nën kujdesin e mjekëve. Policia po vazhdon me hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.