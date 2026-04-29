Lushaku-Sadriu: Kurti nuk pranoi kompromis – ami nënshkrimet t’i japë nënshkrimet këto janë veç drama

Lajme

29/04/2026 22:11

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku-Sadriu, ka deklaruar se mungesa e fleksibilitetit nga kryeministri Albin Kurti ka penguar arritjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit.

Ajo tha se LDK ka kërkuar një president me integritet, që garanton balancë institucionale dhe pavarësi në ushtrimin e detyrës.

“Kemi dashur një president me integritet që garanton balancë. Jofleksibiliteti i Kurtit për të mos shkuar drejt një konsensusi apo marrëveshjeje politike e ka bërë të pamundur arritjen e marrëveshjes,” ka deklaruar ajo në RTV Dukagjini.

Sipas Lushaku-Sadriut, zhvillimet rreth nënshkrimeve kanë qenë më shumë një “dramë politike” e Kurtit për të zhvendosur fajin.

“Këto dramat ami nënshkrimet t’i japë nënshkrimet këto janë veç drama, për me ia lënë fajin dikujt”, u shpreh ajo.

Ajo theksoi se nënshkrimet e LDK-së kanë qenë për një kandidat që do të dakordohej brenda partisë, duke mos përjashtuar mundësinë që ajo të ishte edhe Vjosa Osmani.

Artikuj të ngjashëm

April 29, 2026

Çitaku për kërkim faljen e Gecit: I thashë ik, nuk më...

April 29, 2026

Kur do të mbahen zgjedhjet e reja të parakohshme në Kosovë?

April 29, 2026

Tahiri: Do të rikthehemi më të fortë dhe më dinamikë për sfidat e radhës

April 29, 2026

Banka Botërore parashikon rritje ekonomike prej 3.7 për qind në Kosovë

April 29, 2026

Trump thotë se s’do ta heqë bllokadën, derisa Irani të negociojë...

April 29, 2026

Jep dorëheqje ambasadorja e ShBA-së në Ukrainë

