Çitaku për kërkim faljen e Gecit: I thashë ik, nuk më duhet një kërkimfalje e tillë
Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku ka folur lidhur me deklaratën e ish-deputetit të Grupit Parlamentar të Vetëvendosjes, Fatos Geci dhe më pas edhe kërkimfaljen e tij për gjuhën e përdorur ndaj saj.
Ajo u shpreh se ka refuzuar të flasë me Gecin dhe tregoi se nuk e ka dëgjuar, por vetëm i ka kërkuar që të largohet.
Çitaku gjithashtu u shpreh se abuzuesit siç i quajti ajo serikë, nuk duhet të tolerohen dhe tha se nuk duhet të mjaftohemi me kërkimfalje.
“Thënë të drejtën, kam refuzuar ta dëgjoj. Kam qenë e ulur, e kam parë që po vjen drejt meje, por kam refuzuar ta dëgjoj. Vetëm i kam thënë “ik, largohu, nuk flas me ty, largohu”. Abuzuesit kronikë, serikë, nuk duhet të tolerohen dhe nuk duhet që ne të mjaftohemi me një kërkimfalje”, tha ajo në Klan.
“Shan tërë ditën, pastaj të nesërmen “më fal”, jo, nuk ka. Mua nuk më duhet një kërkimfalje e tillë dhe e refuzoj një kërkimfalje të tillë. Ajo çfarë më ka thënë mua është shumë më e vogël në raport me fyerjet që ia ka bërë luftës çlirimtare”, tha ajo.