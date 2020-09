Shoqata e ndërmarrjeve që merren me qarkullimin e naftës, derivateve të naftës, gazrave dhe lubrifikanteve “SHQNGL”, nesër do të mbajë Kuvendin e jashtëzakonshëm, në të cilin do të shqyrtohet Udhëzimit Administrativ 06/2019 për pastrimin e rezervuarëve të naftës dhe kalibrimi i agregatëve.