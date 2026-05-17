Haradinaj e Gjini s’mund t’i ndalin lotët në përvjetorin e dëshmorëve në Jabllanicë
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj dhe kandidati i kësaj partie pë kryeministër, Ardian Gjini, nuk kanë mundur të përmbahen emocionalisht ndërsa morën pjesë në përvjetorin e rënies së dëshmorëve në Jabllanicë të Gjakovës. Haradinaj dhe Gjini u panë me lot në sy, në një video të publikuar nga Indeksonline.
