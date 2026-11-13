Shkollat e Prizrenit mbesin pa rrymë, Totaj fajëson Qeverinë: Na i merr paratë, s’kemi me çka ta paguajmë KEDS-in

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka thënë se Kuvendi Komunal i kësaj komune i ka borxh kompanisë KEDS dhe se si pasojë e kësaj, mund të ndërpritet rryma elektrike nëpër shkollat e qytetit. Ai ka thënë se mjetet e buxhetit të Komunës së Prizrenit merren nga Qeveria qendrore. “Na s’kemi para me e pagu rrymën,…

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13/11/2026 19:37

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka thënë se Kuvendi Komunal i kësaj komune i ka borxh kompanisë KEDS dhe se si pasojë e kësaj, mund të ndërpritet rryma elektrike nëpër shkollat e qytetit.

Ai ka thënë se mjetet e buxhetit të Komunës së Prizrenit merren nga Qeveria qendrore.

“Na s’kemi para me e pagu rrymën, sepse qeveria na i merr mjetet në secilin pozicion, kudo që i gjen”, ka thënë Totaj në T7.

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