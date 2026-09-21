Sheshi “Skënderbeu” mbushet cep më cep, mijëra qytetarë në natën e gjashtë të protestës për ish-krerët e UÇK-së

Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë është mbushur cep më cep me qytetarë në natën e gjashtë të protestave kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Mijëra qytetarë janë mbledhur sonte në shesh, duke qëndruar në mesin e turmës dhe duke shprehur mbështetjen e tyre për ish-krerët e UÇK-së. Në mesin e…

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21/09/2026 21:26

Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë është mbushur cep më cep me qytetarë në natën e gjashtë të protestave kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Mijëra qytetarë janë mbledhur sonte në shesh, duke qëndruar në mesin e turmës dhe duke shprehur mbështetjen e tyre për ish-krerët e UÇK-së.

Në mesin e pankartave të shfaqura sonte është edhe një prej fjalive të njohura të ish-presidentit Hashim Thaçi.

“Unë të dua, ti e din”, shkruhet në pankartë. Protesta po zhvillohet për të gjashtën mbrëmje radhazi në Prishtinë, në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. /Lajmi.net/

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