Bajqinovci i reagon Çitakut: Presim Kushtetuesen, projektligjin për Specialen do ta shqyrtojmë juridikisht

Deputeti i LVV-së, Mefail Bajqinovci i është përgjigjur Vlora Çitakut, e cila tha se nëse LVV zotohet se e voton Projektligjin për Specialen, PDK i tërheq lëndët nga Kushtetuesja. Bajqinovci tha se VV pret që Gjykata Kushtetuese të vendosë lidhur me çështjen e konstituimit të Kuvendit. Ndërsa për ndryshim plotësimin e ligjit për Gjykatën Speciale,…

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21/09/2026 21:52

Deputeti i LVV-së, Mefail Bajqinovci i është përgjigjur Vlora Çitakut, e cila tha se nëse LVV zotohet se e voton Projektligjin për Specialen, PDK i tërheq lëndët nga Kushtetuesja.

Bajqinovci tha se VV pret që Gjykata Kushtetuese të vendosë lidhur me çështjen e konstituimit të Kuvendit.

Ndërsa për ndryshim plotësimin e ligjit për Gjykatën Speciale, ai tha se LVV do ta shqyrtojë atë me kujdes nga aspekti juridik.

Postimi i plotë:

Lëvizja VETËVENDOSJE! foli sot qartë sa i përket iniciativës së PDK-së.

Ne thamë,

1. Presim që Gjykata Kushtetuese të vendosë lidhur me çështjen e konstituimit të Kuvendit.

2. Sa i përket propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit, LVV do ta shqyrtojë atë me kujdes nga aspekti juridik, përfshirë përputhshmërinë e tij me kornizën ligjore në fuqi dhe efektet që një ndërhyrje e tillë eventualisht mund të ketë në këtë fazë të procedurave pranë Dhomave të Specializuara. Dhe,

3. Vlerësojmë se në këtë fazë është më e rëndësishme të ndërtohet një qasje institucionale dhe shtetërore e koordinuar, e mbështetur në analizë të plotë juridike.

Vlora Çitaku në anën tjetër menjëherë paska nisë me kushtëzim që nese e japim votën për iniciativën e tyre e tërheqim lëndën. Po në këto rrethana për bindjen time që me 17 shtator ajo lëndë do të duhej të ishte e tërhequr e vet kjo me partinë e saj do të duhej të ktheheshin në Kuvend e mos të bënin gjeste të tilla.

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