Sherri për një vajzë, vritet 24-vjeçari shqiptar në Itali – plagoset vëllai i tij
Një 24-vjeçar shqiptar është vrarë me thikë në Vescovato të Italisë, pas një sherri banal në një lokal. Sipas raportimeve, viktima është identifikuar si N. Dalipaj, i cili dyshohet se është goditur tri herë në fyt. Edhe pse i riu u transportua në spital, 24-vjeçari ndërroi jetë në duart e mjekëve. Autori i krimit dyshohet…
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Një 24-vjeçar shqiptar është vrarë me thikë në Vescovato të Italisë, pas një sherri banal në një lokal.
Sipas raportimeve, viktima është identifikuar si N. Dalipaj, i cili dyshohet se është goditur tri herë në fyt. Edhe pse i riu u transportua në spital, 24-vjeçari ndërroi jetë në duart e mjekëve.
Autori i krimit dyshohet se është një 32-vjeçarar italian, Mattia Miraglia, i cili është arrestuar. Edhe ai ka mbetur i plagosur dhe ndodhet nën mbikëqyrje në spitalin Maggiore. Sipas verifikimeve të para të kryera nga autoritetet, sherri që përfundoi me vrasjen mund të ketë qenë i motivuar nga arsye sentimentale, konkretisht nga xhelozia për një vajzë, raporton Top Channel.
Para goditjeve fatale me thikë, mes shqiptarit dhe 32-vjeçarit kishte pasur një debat në një bar. Dukej se gjithçka kishte përfunduar aty, por më pas shqiptari, së bashku me vëllezërit e tij, u drejtua për në Vescovato, poshtë banesës së autorit. Ky i fundit zbriti me një thikë dhe, sipas rindërtimit paraprak të ngjarjes, fillimisht plagosi në bark një nga vëllezërit e viktimës, e më pas goditi për vdekje 24-vjeçarin.