Kurti e Abdixhiku takohen nesër në orën 18:00 në Kuvend

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka pranuar ftesën e kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, për takim për diskutimin e formimit të institucioneve të reja. Takimi është planifikuar të mbahet nesër në orën 18:00, në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës. Ftesa e Kurtit erdhi në prag të seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, me…

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03/08/2026 17:43

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka pranuar ftesën e kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, për takim për diskutimin e formimit të institucioneve të reja.

Takimi është planifikuar të mbahet nesër në orën 18:00, në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës.

Ftesa e Kurtit erdhi në prag të seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje mes partive për funksionalizimin e institucioneve.

Ndërkohë, PDK dhe AAK kanë bërë të ditur se nuk do të marrin pjesë në takim.

Ato kanë përsëritur qëndrimin e tyre se do të qëndrojnë në opozitë.

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