Dy orë pritje në Dheun e Bardhë, fluks i madh në hyrje të Kosovës

Pika kufitare Dheu i Bardhë vazhdon të jetë më e ngarkuara për hyrje në Kosovë, ku qytetarët po përballen me pritje deri në dy orë për të kaluar kufirin. Sipas të dhënave të fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, në hyrje është krijuar kolonë prej rreth 100 metrash, ndërsa në dalje nga Kosova kolona arrin në 80 metra. Megjithatë, dalja nga…

Lajme

03/08/2026 17:12

Pika kufitare Dheu i Bardhë vazhdon të jetë më e ngarkuara për hyrje në Kosovë, ku qytetarët po përballen me pritje deri në dy orë për të kaluar kufirin.

Sipas të dhënave të fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, në hyrje është krijuar kolonë prej rreth 100 metrash, ndërsa në dalje nga Kosova kolona arrin në 80 metra. Megjithatë, dalja nga vendi realizohet për rreth 10 minuta.

Pritje më të gjata janë raportuar edhe në pikën kufitare Muçibabë, ndërsa në Han të Elezit hyrja zgjat rreth 30 minuta, me kolonë prej afërsisht 250 metrash.

Në pikën kufitare Kullë, qytetarët presin vetëm 5 deri në 10 minuta, pavarësisht kolonës prej rreth 150 metrash. Situatë më e qetë paraqitet edhe në Vërmicë, ku pritjet për hyrje janë po ashtu 5 deri në 10 minuta.

Ndërkohë, në pikat e tjera kufitare, përfshirë Bërnjakun, Jarinjën, Merdarën, Qafën e Morinës, Qafën e Prushit, Stançiqin, Mutivodën dhe Glloboqicën, qarkullimi po zhvillohet normalisht, me kohë pritjeje nga 3 deri në 5 minuta. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 3, 2026

Serbia pret mbështetjen e SHBA-së për Kosovën, ankohet se Kurti shkeli...

August 3, 2026

Temperaturat ekstreme, nesër kufizohet qarkullimi i automjeteve të rënda në autostrada...

August 3, 2026

Komandanti i KFOR-it takon Hoxhën, riafirmohet bashkëpunimi për sigurinë

August 3, 2026

Irani mohon Trumpin: Nuk ka negociata me SHBA-në për t’i dhënë...

August 3, 2026

Vala e katërt e të nxehtit godet Italinë, alarm i kuq në 25 qytete

August 3, 2026

Çmimet e naftës bien pasi Trump anulon sulmin ndaj Iranit

Lajme të fundit

Serbia pret mbështetjen e SHBA-së për Kosovën, ankohet...

Zbulohet arsyeja se përse Callum Turner nuk erdhi...

Temperaturat ekstreme, nesër kufizohet qarkullimi i automjeteve të...

Komandanti i KFOR-it takon Hoxhën, riafirmohet bashkëpunimi për sigurinë