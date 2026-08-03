Zbulohet arsyeja se përse Callum Turner nuk erdhi në Sunny Hill Festival këtë vit

Edicioni i sivjetmë i Sunny Hill Festival mblodhi në Prishtinë mijëra adhurues të muzikës dhe emra të njohur ndërkombëtarë, me Dua Lipën në qendër të vëmendjes. Megjithatë, shumë fansa vunë re mungesën e partnerit të saj, aktorit britanik Callum Turner. Ndryshe nga viti i kaluar, kur Turner ishte i pranishëm në festival dhe kaloi kohë…

ShowBiz

03/08/2026 17:31

Edicioni i sivjetmë i Sunny Hill Festival mblodhi në Prishtinë mijëra adhurues të muzikës dhe emra të njohur ndërkombëtarë, me Dua Lipën në qendër të vëmendjes.

Megjithatë, shumë fansa vunë re mungesën e partnerit të saj, aktorit britanik Callum Turner.

Ndryshe nga viti i kaluar, kur Turner ishte i pranishëm në festival dhe kaloi kohë me këngëtaren gjatë qëndrimit në Kosovë, këtë herë ai nuk arriti t’i bashkohej asaj.

Shkaku i mungesës lidhet me angazhimet e tij profesionale.

Aktori ndodhej në New York, ku ka nisur promovimin e filmit të ri romantik “One Night Only”, në të cilin interpreton rolin kryesor së bashku me Monica Barbaro.

Me premierën e filmit që afrohet më 7 gusht, Turner është përfshirë në një seri aktivitetesh promovuese, përfshirë intervista, takime me fansa dhe paraqitje publike në Shtetet e Bashkuara.

Derisa Dua elektrizonte skenën e Sunny Hill Festival në Prishtinë, Callum po përmbushte detyrimet e tij profesionale në ShBA, duke bërë që çifti këtë vit ta kalonte festivalin në dy anë të ndryshme të botës.

 Nga filmi “One Night Only”

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