Shefi i ri i Zyrës së BE-së takon Haxhiun: Diskutuam për synimin strategjik të anëtarësimit të Kosovës në BE

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Dirk Schuebel, pas marrjes së detyrës ka zhvilluar takimin e parë me u.d të presidentes, Albulena Haxhiu. Në këtë takim, sic njofton Zyra e EB-së është diskutuar për synimin strategjik të anëtarësimit të Kosovës si një shtet shumë-etnik dhe prosperues në BE. “Arritja e këtij synimi kërkon partneritet,…

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04/09/2026 15:26

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Dirk Schuebel, pas marrjes së detyrës ka zhvilluar takimin e parë me u.d të presidentes, Albulena Haxhiu.

Në këtë takim, sic njofton Zyra e EB-së është diskutuar për synimin strategjik të anëtarësimit të Kosovës si një shtet shumë-etnik dhe prosperues në BE.

“Arritja e këtij synimi kërkon partneritet, qasje konstruktive dhe shfrytëzim të plotë të mundësive që ofron”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/

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