Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri deklarohet pas kërcënimeve ndaj Ariana Musliu-Shoshit Kërcënime me jetë kanë shkuar në adresë të deputetes së PDK-së, Ariana Musliu-Shoshit, pasi kjo e fundit pati një debat dje me ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla-Schwarz. Musliu-Shoshi u kërcënua me jetë të saj dhe të familjës së saj nga disa përkrahës të qëndrimeve të ministres Gërvalla. Këto kërcënime, Musliu-Shoshi i…