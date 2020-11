SHBA-të mund ta ndërpresin bashkëpunimin me Specialen: Krimet i ka kryer Serbia, kjo gjykatë është etnike

Ky reagim vjen pas një shkrimi autorial të Daniel Serwer, i cili duke komentuar aktakuzat e para ndaj udhëheqësve të UÇK-së, ka thënë se kjo gjykatë nuk është një etnike dhe se ka juridiksion për gjykimin e krimeve të serbëve gjatë viteve 1998-2000.

“Gjykata Speciale ka juridiksion mbi autorët serbë të krimeve të luftës nga viti 1998-2000, por nuk e ka ushtruar atë juridiksion përkundër faktit se shumica e krimeve janë kryer nga forcat serbe”, ka thënë Serwer.

“Kjo është arsyeja pse njerëzit e quajnë atë gjykatë një etnike”, shkruan më tutje në njoftimin e publikuar në rrjetet sociale.

Eliot Engel i cili është edhe drejtues i Komitetit për Punë të Jashtme ditë më parë ka kërkuar nga Departamenti i Drejtësisë së SHBA’së që të hetojë punën e Speciales dhe që Washingtoni të ndërpresë bashkëpunimin nëse gjejnë që kjo gjykatë po ndjek vetëm shqiptarët.

Gjatë dy ditëve të fundit, ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dy ish-kryeparlamentarët, Kadri Veseli si dhe Jakup Krasniqi kanë dal para gjykatësve të Gjykatës Speciale me seli në Hagë të Holandës.

.@DanielSerwer is right: The Special Court does have jurisdiction over Serbian perpetrators of war crimes from 1998-2000, but has not exercised that jurisdiction despite the fact that most crimes were committed by Serbian forces. That’s why people call it an ‘ethnic court.’ https://t.co/UDK98DpT0F

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) November 10, 2020