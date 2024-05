SHBA: Jemi thellësisht të përkushtuar për sigurinë e veriut të Kosovës Nënsekretarja amerikane e Shtetit për Diplomaci dhe Çështje Publike, Elizabeth Allen, ka folur në Rubikon mbi takimin me trupat amerikane në Kampin Nothing Hill në veri të Kosovës. Në këtë kuadër, Allen nënvizoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po flasin me Qeverinë e Kosovës dhe atë të Serbisë për mënyrat se si mund të…