SHBA godet median shtetërore ruse me sanksione të reja

SHBA ka njoftuar sanksione të reja ndaj mediave shtetërore ruse, duke akuzuar një media të Kremlinit se punon krah për krah me ushtrinë ruse.

Departamenti Amerikan i Shtetit kishte sanksionuar më parë gazetën RT për punën e saj për të përhapur propagandën dhe dezinformimin e Kremlinit, por akuzat e reja sugjerojnë se roli i saj shkon përtej operacioneve të ndikimit dhe thonë se në fakt është një pjesë kyçe e makinës së luftës ruse.

Sekretari i Shtetit Antony Blinken tha se RT zhvilloi fushata për mbledhjen e fondeve për të paguar pushkët snajper, parzmoret e trupit dhe pajisje të tjera për ushtarët që luftonin në Ukrainë.

Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka goditur mediat shtetërore ruse ndërsa zgjedhjet në SHBA po afrohen. Javën e kaluar, ajo sekuestroi faqet e internetit të drejtuara nga Kremlini dhe akuzoi dy punonjës të RT në lidhje me financimin e fshehtë të një kompanie të krijimit të përmbajtjes me bazë në Tenesi me afro 10 milionë dollarë për të publikuar video në platformat e mediave sociale me mesazhe në favor të qeverisë ruse. /SkyNews