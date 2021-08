Shaqiri ditëve të ardhshme udhëton në Lyon për testet mjekësore

Marrëveshja mes dy klubeve është arritur për 12 milionë euro, transmeton lajmi.net.

Shaqiri ka arritur marrëveshje me Lyon për kontratë trevjeçare, derisa ditëve të ardhshme do udhëtojë për t’i kryer testet mjekësore.

Këtë e ka konfirmuar edhe eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, që para disa orëve bëri me dije marrëveshjen e arritur mes dy klubeve./Lajmi.net/

Xherdan Shaqiri will fly to Lyon in the next days to undergo his medical as new OL player. Liverpool will receive around €12m once contracts/paperworks will be signed. 🔴 #LFC

Shaqiri has an agreement on personal terms on a three years contract.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021