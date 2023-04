Shanset e Lampard për t’u shpallur kampion me Chelsean në UEFA Champions

Legjenda e futbollit anglez, Frank Lampard është emëruar si trajner i përkohshëm i Chelsea deri në fund të këtij sezoni, pas shkarkimit të Graham Potter.

Analistët e “BETCITY” kanë vlerësuar shanset e Bluve të Londrës për të fituar Ligën e Kampionëve.

Shanset e Chelseat për të fituar Kupën Evropiane vlerësohen me një koeficient të madh prej 15.00 me vetëm 6% shanse Favoriti kryesor i turneut është Manchester City, ku triumfi i qytetarëve kuotohet me 3.30 me 39 shanse për ta fituar.

Kujtojmë që Chelsea të mërkurën e ardhshme luan ndaj Real Madridit ndeshjen e parë të çerekfinales në “Santiago Bernabeu”./Lajmi.net/