Shala: Autostrada e Dukagjinit nuk është prioritet

Anëtari i kryesisë së LDK-së, Kujtim Shala, i ftuar në T7, ka treguar se nëse qeverinë e ardhshme e formon LDK-ja, autostrada e dukagjinit nuk do të ndërtohet sepse nuk është prioritet, e gjithashtu as kufijtë e shtetit nuk do të preken.