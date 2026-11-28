Serbia uron Shqipërinë për Pavarësinë, ndërsa vazhdon të mos e njohë Kosovën
Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka përcjellë një mesazh urimi për Shqipërinë me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Pavarësisë. Përmes një postimi në platformën X, diplomacia serbe ka uruar popullin shqiptar, Qeverinë e Shqipërisë, si dhe homologët e saj në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, transmeton lajmi.net. Ky urim vjen…
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Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka përcjellë një mesazh urimi për Shqipërinë me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Pavarësisë.
Përmes një postimi në platformën X, diplomacia serbe ka uruar popullin shqiptar, Qeverinë e Shqipërisë, si dhe homologët e saj në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, transmeton lajmi.net.
Ky urim vjen në një kohë kur Serbia vazhdon të mos e njohë pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës./lajmi.net/