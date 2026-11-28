Geoffrey Nice: Kosova u detyrua ta pranonte Specialen, statuti u hartua në Bruksel dhe Uashington
Sir Geoffrey Nice, ish-prokurori që udhëhoqi ndjekjen penale ndaj Slobodan Milosheviçit në Tribunalin e Hagës, ka thënë se Kosova u detyrua ta pranonte themelimin e Dhomave të Specializuara. Në një bisedë me ish-ministrin e Jashtëm të Kosovës, Petrit Selimi, Nice vuri në pikëpyetje bazën e pretendimeve për transplant të detyruar të organeve dhe tha se…
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Sir Geoffrey Nice, ish-prokurori që udhëhoqi ndjekjen penale ndaj Slobodan Milosheviçit në Tribunalin e Hagës, ka thënë se Kosova u detyrua ta pranonte themelimin e Dhomave të Specializuara.
Në një bisedë me ish-ministrin e Jashtëm të Kosovës, Petrit Selimi, Nice vuri në pikëpyetje bazën e pretendimeve për transplant të detyruar të organeve dhe tha se në apel duhen shqyrtuar edhe argumentet për pavarësinë dhe paanshmërinë e gjykatës.
Në intervistën e publikuar në The Balkan Bubble, Nice, i cili kishte qenë pjesë e ekipit të Kosovës në bisedimet për statutin e gjykatës, tha se ekipi kishte ngritur kundërshtime për projektstatutin.
Sipas tij, bisedimet me partnerët perëndimorë praktikisht përfunduan pas këtyre kundërshtimeve, ndërsa statuti u hartua në Bruksel dhe Uashington dhe iu dorëzua Prishtinës.
Nice tha se Hashim Thaçi e kishte udhëzuar ekipin të kërkonte garanci më të forta procedurale. Një nga propozimet që Nice tha se kishte mbrojtur ishte mbikëqyrja nga gjyqtarët e procesit përmes të cilit prokuroria i dorëzon mbrojtjes materialet që mund të jenë në favor të të akuzuarve.
Pretendimet për organet nuk u përfshinë në aktakuzë
Duke iu kthyer raportit të Dick Martyt, Nice tha se mënyra si ishte shkruar dokumenti krijonte përshtypjen se pretendimet për transplant të detyruar të organeve mbështeteshin në prova. Ai përmendi rastin e personit të identifikuar si “K144”, të cilin mediat serbe e kishin paraqitur si dëshmitar kyç.
Sipas Nice, Tribunali i Hagës nuk kishte dëshmitar me atë numër.
Nice kujtoi se në vitin 2014 Clint Williamson, drejtuesi i task-forcës hetimore të BE-së, kishte folur për indicie se heqja e organeve mund të kishte ndodhur në një numër të kufizuar rastesh, ndërsa kishte thënë se baza për ngritjen e një aktakuze ende nuk ishte e mjaftueshme. Nice theksoi se asnjë nga dhjetë pikat e aktakuzës së ngritur më vonë ndaj Thaçit nuk lidhej me heqjen e organeve.
Nice kërkon shqyrtim të argumenteve për paanshmërinë në apel
Duke folur për aktgjykimin e shkallës së parë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, Nice tha se nuk i kishte dëgjuar provat e paraqitura në gjykim dhe se vlerësimi i tyre i takon panelit të apelit.
Ai vuri në dukje se katër të akuzuarit u shpallën të pafajshëm për akuzat për krime kundër njerëzimit dhe se dënimet kishin të bënin me krime lufte.
Sipas Nice, në apel duhet të shqyrtohen edhe argumentet për mënyrën e themelimit të gjykatës dhe nëse ajo i përmbush standardet e pavarësisë dhe paanshmërisë.
Ai tha se gjyqtarët e apelit duhet të trajtojnë gjithashtu argumentin se përshkrimi i UÇK-së si një organizatë me strukturë të centralizuar nuk përputhet me gjetjet e Tribunalit të Hagës në çështje të mëhershme.