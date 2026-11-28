Anjeza dhe Sharri “martohen” në BBVK5, banorët i përcjellin me këngë e valle
Një atmosferë festive është duke u zhvilluar në shtëpinë e BBVK5, ku Anjeza dhe Sharri janë “martuar” gjatë festës së organizuar nga banorët për nder të 28 Nëntorit. Banorët kanë krijuar një moment të veçantë, duke i përcjellë “dhëndrin” dhe “nusen” me këngë e valle gjatë gjithë ceremonisë. Për më shumë:
ShowBiz
Një atmosferë festive është duke u zhvilluar në shtëpinë e BBVK5, ku Anjeza dhe Sharri janë “martuar” gjatë festës së organizuar nga banorët për nder të 28 Nëntorit.
Banorët kanë krijuar një moment të veçantë, duke i përcjellë “dhëndrin” dhe “nusen” me këngë e valle gjatë gjithë ceremonisë.
Për më shumë: