Serbët si ndalin provokimet, vendosin hartën e Kosovës me flamurin e Serbisë në qytetin ku ndodhet hoteli i Kombëtares shqiptare

Teksa pak orë na ndajnë nga “finalja” e Shqipërisë në Leskovc kundër Serbisë, këta të fundit duket se nuk i kursejnë ende provokimet. Përveç heqjes së flamurit nga stadiumi, një gjest që ata e cilësuan vetëm si një veprim për të shmangur incidentet e pakëndshme, kësaj radhe ishin tifozët vendas që kanë provokuar ekipin Kombëtar…

Sport

11/10/2025 12:57

Teksa pak orë na ndajnë nga “finalja” e Shqipërisë në Leskovc kundër Serbisë, këta të fundit duket se nuk i kursejnë ende provokimet.

Përveç heqjes së flamurit nga stadiumi, një gjest që ata e cilësuan vetëm si një veprim për të shmangur incidentet e pakëndshme, kësaj radhe ishin tifozët vendas që kanë provokuar ekipin Kombëtar shqiptar.

Në Nish, aty ku ndodhet dhe hoteli ku po akomodohet ekipi kuqezi, tifozët kanë ngjitur në rrugë parrulla të vogla ku ndodhet harta e Kosovës me flamurin serb.

Një gjest i pahijshëm nga ana e mbështetësve serbë, të cilët vijojnë të mbyllin veshët kur bëhet fjalë për thirrjet e FIFA-s dhe UEFA-s, për të lënë jashtë futbollit politikën.

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2025

Ndeshja me Serbinë – Ekipi kombëtar i Shqipërisë gjendet në një...

October 11, 2025

Mbappe lëndohet ndaj Azerbajxhanit, trajneri francez tregon shkallën e dëmtimit...

October 11, 2025

Serbët ndalojnë Shakohoxhën 3 orë në aeroport, reagon gazetari: Më kishin...

October 11, 2025

Kuqezinjtë ruhen me makina të blinduara, “zhduket” flamuri shqiptar – Federata...

October 11, 2025

Foda tregon se pse Zhegrova nuk luajti më shumë ndaj Sllovenisë

October 10, 2025

Aro Muriq pas ndeshjes: Shpresuam në fitore, por edhe barazimi nuk është keq

Lajme të fundit

Radoniqi i KQZ-së: Jemi gati për zgjedhjet e...

AIP u bën thirrje partive politike të respektojnë...

Tentativë për kontrabandë në Vërmicë – Dogana sekuestron...

Presidentja me selam për mandatarin Kurti: Të merren...